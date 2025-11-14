Trapani: la statua dell’ex Piazza del Pesce verrà restaurata ma non scomparirà

“La Signora Fontana”, o Venere di Trapani, la statua che si trova al centro dell’ex Piazza del Pesce verrà restaurata. L’Amministrazione Comunale intende rassicurare tutti i cittadini: nessun “addio” e nessuna sostituzione definitiva. Il consigliere comunale Tore Fileccia aveva pubblicamente fatto intendere che il monumento non sarebbe più tornato nella sua storica collocazione. Ma non è così La statua sarà momentaneamente rimossa esclusivamente per consentire un accurato restauro, affidato a professionisti specializzati e svolto in un luogo idoneo e protetto dalle intemperie. Durante questo periodo, una copia fedele all’originale verrà collocata temporaneamente al suo posto, in modo da preservare l’aspetto e il valore simbolico della piazza. Una volta completato il restauro, l’opera potrà essere ricollocata nella sua sede originaria o valorizzata in un contesto museale: la decisione finale sarà condivisa con la cittadinanza e la Soprintendenza, nel rispetto della storia e dell’identità della città.