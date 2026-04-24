Diavoli Rossi Marsala al Silver con 7 ori, 7 argenti e 3 bronzo

Weekend intenso e ricco di soddisfazioni per le ginnaste marsalesi della Polisportiva Diavoli Rossi, protagoniste al Palagym della S.S.D. UNIME di Messina nella prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver FGI. Due giornate lunghe e impegnative nei livelli LA, LB, LC e LD. Le atlete marsalesi, guidate dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo e supportate dagli aspiranti tecnici Francesco Giappone e Marco Baldacchino, hanno affrontato una vera e propria maratona di esercizi agli attrezzi, distinguendosi per impegno, determinazione e qualità delle esecuzioni. Il bilancio finale è di assoluto rilievo: 7 medaglie d’oro, 7 d’argento e 3 di bronzo, a cui si aggiungono 4 quarti posti sfiorando il podio, 2 quinti posti, 5 sesti posti e un undicesimo piazzamento. Risultati che assumono ancora più valore considerando l’assenza delle dieci ginnaste veterane, impegnate nella preparazione del Campionato Nazionale CSAIN. Nonostante ciò, le più giovani hanno saputo reggere il confronto, affrontando la gara con entusiasmo e spirito competitivo. La società guarda già al prossimo impegno: nel weekend, tre atlete saranno protagoniste a Pozzuoli nella Prova Interregionale Gold zona Sud.