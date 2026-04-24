La ‘strana’ e lunga storia del parcheggio comunale di via Anca Omodei di Marsala…

Continuano i disagi per i cittadini e per i turisti, per quanto attiene l’utilizzo del parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei. A giorni alterni e con motivazioni che talvolta sfuggono all’informazione, il parcheggio rimane chiuso per intero, oppure parzialmente (nei locali sottostanti) – a seconda dei casi e non si sa quali – e ne viene interdetto l’uso. “Comprendo – ci dice – un cittadino che abita nella zona e che più volte si è lamentano della scarsa illuminazione – che i lavori di miglioria vanno fatti, ma è importante che abbiano delle scadenze certe e che si comprenda non solo la finalità ma anche il prossimo utilizzo. Mi sono recato nelle vicinanze e ho provato a chiedere alle maestranze. C’è chi afferma che ci sono dei lavori di rifacimento totale nel sotterraneo, altri parlano di un rifacimento dell’ingresso che ha avuto alterne vicende”.

La storia del parcheggio comunale

A proposito di quest’ultimo aspetto che ci viene segnalato, vale la pena ricordare che nel corso degli anni il parcheggio comunale non è mai stato gratuito. In origine, il casotto all’ingresso era utilizzato per il pagamento all’interno del quale vi erano un vigile urbano e un addetto alla riscossione. Poi si arrivò alle sbarre del parcheggio, che venivano sollevate all’interno del casotto, sia in entrata che in uscita. Infine si è passato alla macchinetta per il pagamento del ticket che però a volte è guasta. Infatti è stata sostituita con una sostitutiva che fino a pochi giorni fa ancora non era funzionante. Il parcheggio è stato oggetto anche di furti, sono sparite le bombole antincendio, sono stati divelti più volte cavi elettrici e non sono in pochi che hanno denunciato tentativi di furto o furti veri e propri nelle vetture e vessazioni da parte di parcheggiatori abusivi. Siamo in attesa di comprendere – da parte del Comune di Marsala – come e quando il parcheggio comunale verrà restituito alla normale fruizione.

Altre vicende correlate

“A tutto ciò – ci dicono alcuni fruitori del parcheggio – ci sono lavori privati nella zona che regolarmente richiedono o il restringimento della carreggiata o la chiusura temporanea al traffico. Inoltre nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale è stata costretta per guasti sotterranei, a poche decine di metri dal parcheggio comunale, vicino il Santuario della Madonna della Cava”. Ma bisogna anche dire che nella villa di Porticella stanno facendo dei lavori di potatura e che probabilmente è legato all’area di sgambamento per cani che si dovrà realizzare proprio nel giardino di Piazza Marconi.