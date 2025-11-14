Spacciava in centro a bordo di un monopattino, arrestato giovane mazarese

Un giovane mazarese è stato arrestato lo scorso 5 novembre dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Mazara del Vallo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori di Polizia, durante l’espletamento del normale servizio di perlustrazione, intorno alle 11.30, mentre transitavano nella Via Serroni, notavano un soggetto a bordo di un monopattino che procedeva ad alta velocità in direzione di piazza Massimo D’Azeglio, e decidevano di procedere ad un controllo. Fin da subito il soggetto si mostrava agitato e, nel momento in cui gli veniva chiesto di aprire lo zainetto che portava a tracolla, abbandonava a terra il monopattino e si dava a precipitosa fuga. Durante l’inseguimento, gli operatori notavano che il soggetto gettava a terra diverse bustine contenute nello zaino.

Dopo un rocambolesco inseguimento, con non poca difficoltà, gli operatori riuscivano finalmente a bloccare il soggetto in via Carbonia. Ripercorrendo a ritroso il tragitto attraversato durante la fuga, gli operatori recuperavano 13 bustine in cellophane contenenti hashish e una bustina contenente 11 dosi di cocaina; all’interno dello zaino rinvenivano ulteriori 5 bustine contenenti hashish e una dose di cocaina, per un totale complessivo di 22 grammi circa di hashish e 4 grammi circa di cocaina. La sostanza stupefacente e i 750 euro in contanti rinvenuti venivano sequestrati. All’esito delle attività il soggetto veniva tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. In data 7 novembre 2025 l’arresto veniva convalidato e il giovane spacciatore veniva sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’arresto eseguito rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno costante della Polizia di Stato volto al contrasto della piaga dilagante del traffico di sostanze stupefacenti.