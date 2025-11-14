Troppi pregiudicati e troppe risse, a Marsala sospesa l’attività di un pub

Il Commissariato di Polizia di Marsala e della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Trapani ai sensi dell’art.100 del TULPS, nei confronti del titolare di un pub con sede nel centro storico di Marsala. Il provvedimento in questione, con cui è stata disposta la sospensione per sette giorni dell’attività, scaturisce da una rilevata ed attuale situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dai numerosi controlli effettuati da parte dei poliziotti era emerso che le vicinanze del locale erano diventate luogo di abituale ritrovo e frequentazione di soggetti gravati da numerosi pregiudizi di polizia nonché da soggetti pregiudicati anche per reati connessi alla produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Inoltre, nel tempo, si erano verificate aggressioni, anche con mezzi altamente offensivi, nonché liti tra soggetti ubriachi la cui continua presenza creava notevole preoccupazione agli abitanti di una delle zone più frequentate del centro storico di Marsala.