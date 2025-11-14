Il Marsala Futsal torna in campo a Messina per riscattare la pesante sconfitta casalinga

Archiviata la battuta d’arresto di sabato scorso, è tempo di rialzarsi e tornare a lottare con la fame e la determinazione che ci contraddistinguono. Il 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐭𝐬𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟐 è pronto a scendere di nuovo in campo per la quinta giornata di Serie A2 domani, 15 novembre, ore 15. Avversario di giornata il 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐮𝐭𝐬𝐚𝐥, squadra solida e compatta, che tra le mura amiche venderà cara la pelle. Sarà una partita dura, intensa, ma anche l’occasione perfetta per dimostrare chi sono davvero “i leoni”: un gruppo che non molla, che sa reagire e che combatte su ogni pallone fino all’ultimo secondo. Mister Rafa Torrejon avrà a disposizione tutti tranne Matteo De Bartoli per infortunio e Pietro Bonafede squalificato nella scorsa gara contro la Gear Piazza Armerina. Gli azzurri dovranno riscattare lo 0 a 8 in casa, una pesante sconfitta che deve farli rialzare. A Messina sarà l’occasione giusta considerato che i peloritani hanno gli stessi punti in classifica (9) del Marsala. A dirigere la gara saranno: Fortunato Zangara (sez. di Catanzaro) Arbitro 1, Antonino Mandaradoni (sez. di Soverato) Arbitro 2, Concetto Fabiano (sez. di Messina) crono.