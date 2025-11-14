Immobile pericolante a fuoco vicino al Porto di Marsala, zona interdetta

La scorsa settimana si era sviluppato un incendio in un immobile abbandonato in zona Porto di Marsala, generando una densa coltre di fumo. Tenuto conto delle relazioni di tecnici comunali e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il sindaco Massimo Grillo ha emesso specifica ordinanza affinchè si adottino provvedimenti immediati per la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela ambientale: interdire l’accesso, ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire sia l’amianto che i rifiuti presenti. Sarà altresì compito della proprietà comunicare al Comune l’avvenuta eliminazione del pericolo e la corretta esecuzione della bonifica entro i termini di legge.