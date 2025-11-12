Spaccia in casa, 29enne ericino viene arrestato e sottoposto ai domiciliari

E’ stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un ericino di 29 anni sorpreso in possesso di droga in casa. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Trapani ad eseguire l’operazione insospettiti dall’andirivieni di persone che sostavano solo pochi minuti all’interno dell’appartamento. Così hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso il domicilio del 26enne rinvenendo, ben occultata all’interno del frigorifero, circa 28 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e soldi in contanti. Il 29enne è stato arrestato e dopo l’udienza di convalida è stata disposta l’immediata liberazione con nuova sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari alla quale era già sottoposto.