Skatepark incendiato, parte da Trapani una raccolta fondi

Una notte di fuoco ha spazzato via anni di impegno, passione e partecipazione collettiva. Il terminal Skatepark di piazzale Ilio, a Trapani, è stato completamente distrutto da un incendio che ha ridotto in cenere rampe, pedane e strutture in legno realizzate con fatica dai ragazzi dell’associazione “Trapani Skateboarding”. Quel luogo, simbolo di sport, socialità e rigenerazione urbana, era nato nel 2022 grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani che avevano deciso di riqualificare un’area abbandonata di piazzale Giovanni Paolo II, trasformandola in un punto di incontro per sportivi, artisti e famiglie. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, ma al loro arrivo il parco era già completamente compromesso.

Un sogno costruito passo dopo passo

Adesso, al posto di un luogo di energia e creatività, restano solo macerie e cenere. Le autorità hanno avviato accertamenti per capire l’origine dell’incendio, mentre la comunità trapanese — e in particolare i giovani skater — si stringe attorno a un progetto che per anni ha rappresentato un modello di cittadinanza attiva e di rinascita urbana dal basso. Il rogo, le cui cause restano ancora da chiarire, ha divorato in pochi minuti le strutture artigianali realizzate con materiali di recupero e finanziate grazie a una raccolta fondi online. “Il nostro è un sogno che diventa realtà”, diceva nel 2022 Ulisse Infranca, uno dei promotori del progetto, ricordando con orgoglio le prime giornate di lavoro: la pulizia dell’area, il montaggio delle rampe e la collaborazione di decine di giovani mossi dal desiderio di restituire vita e significato a uno spazio dimenticato. Oggi quel sogno, seppur ferito, non si ferma. Dalle ceneri dello skatepark nasce una nuova speranza: una raccolta fondi lanciata su GoFundMe con un messaggio chiaro: “Non vogliamo arrenderci”.

Nasce un GoFundMe

È da questa volontà che prende vita Trapani Skate A.S.D., la nuova associazione sportiva dilettantistica che porterà avanti la visione di uno skatepark moderno, sicuro e inclusivo per la città. “Con questa raccolta fondi – spiegano i promotori – vogliamo ripartire da zero, costruendo una nuova organizzazione sportiva che rappresenti davvero lo spirito della nostra città”. L’obiettivo è creare al più presto una nuova area per lo skate, accessibile a tutti, dove bambini e ragazzi possano imparare non solo uno sport, ma anche il valore del rispetto e dell’equilibrio. Un luogo pubblico rigenerato, aperto a eventi, contest e iniziative sociali, che diventi un punto di riferimento per la comunità giovanile trapanese. Trapani è una città con un grande potenziale, ma con pochi spazi dedicati ai giovani. Lo skateboarding, oggi disciplina olimpica, è più di uno sport: è cultura, arte, libertà e resilienza. “Vogliamo dare ai ragazzi una nuova occasione per sognare, imparare e credere che anche qui, nel nostro territorio, si può costruire qualcosa di grande”, spiegano i fondatori di Trapani Skate A.S.D. Ogni contributo sarà gestito in modo trasparente e rendicontato pubblicamente. I fondi serviranno a progettare e realizzare il nuovo skatepark con materiali sicuri e soluzioni tecniche di qualità, a organizzare eventi e giornate di aggregazione, e a sostenere le pratiche legali e amministrative necessarie.

Ripartire da (quasi) zero

Tutti i fondi raccolti con GoFundMe (QUI) confluiranno direttamente all’associazione Trapani Skate A.S.D., che si occuperà anche della creazione di uno spazio temporaneo dove la comunità di skater potrà continuare ad allenarsi e incontrarsi, mantenendo viva la passione in attesa della nuova struttura definitiva. “Dona quello che puoi: anche 5 euro fanno la differenza – si legge nell’appello online –. Condividi la campagna ovunque, aiutaci a ricostruire il nostro sogno. Insieme possiamo farcela”. Dalle ceneri di piazzale Ilio, nasce così una nuova sfida: più di un parco, una nuova generazione di skater, artisti ed educatori che vogliono ridare a Trapani un luogo di libertà, sport e rinascita.