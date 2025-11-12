Riaperta al traffico la bretella Alcamo Est dopo lavori di manutenzione

È stata riaperta al transito la bretella Alcamo Est, lungo la strada statale 732, dopo il completamento dei lavori di manutenzione programmata eseguiti da Anas. Le operazioni, iniziate poco più di un mese fa, hanno interessato il rifacimento dei giunti di dilatazione e delle testate di soletta, interventi tecnici fondamentali per migliorare la sicurezza e la durabilità dell’infrastruttura. Con la conclusione dei lavori, torna pienamente fruibile uno dei principali punti di accesso alla città di Alcamo, un nodo strategico per la viabilità del Trapanese, che collega in maniera efficiente il centro urbano con le principali arterie regionali. L’intervento fa parte del più ampio piano di Anas volto a potenziare la qualità e la sicurezza della rete stradale e autostradale siciliana, con particolare attenzione alla manutenzione delle opere d’arte e delle infrastrutture strategiche per il territorio. La riapertura della bretella rappresenta un passo importante verso una mobilità più sicura e sostenibile, confermando l’impegno di Anas nel garantire infrastrutture moderne e affidabili al servizio dei cittadini.