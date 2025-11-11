Escalation di reati nel trapanese: oltre 6mila controlli e decine di denunce in un solo mese￼￼

Nel mese di ottobre 2025, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in collaborazione con i sindaci del territorio e regolati da ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine hanno svolto 57 operazioni di controllo nel capoluogo e nei comuni della provincia, con il supporto delle specialità di Polizia, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”. Sono state effettuate 6.256 verifiche su persone sottoposte a obblighi giudiziari, segnalate 38 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciate 3 per violazioni in materia di droga.

Sul fronte della sicurezza stradale, nel corso del mese sono state accertate 619 infrazioni: 4 per eccesso di velocità, 7 per guida in stato di ebbrezza, 8 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 67 per circolazione senza assicurazione, 14 per uso di cellulare alla guida, 14 per mancato uso del casco, 13 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 160 per mancata revisione. Sono stati rilevati 26 incidenti. I sequestri amministrativi di veicoli sono stati 5 per guida in stato di alterazione da alcool o droga, 63 per mancanza di assicurazione, 8 per assicurazione scaduta e 52 per altri motivi.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, nell’ambito delle verifiche per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha ispezionato 32 aziende, riscontrando irregolarità in 11 di esse: 3 nel settore edilizio, 2 in quello agricolo, 1 nell’industria e 5 nel terziario. Tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza. La Questura di Trapani, nello stesso periodo, ha emanato 12 avvisi orali, 2 fogli di via obbligatori, 7 ammonimenti e 5 divieti di accesso a locali pubblici e di intrattenimento. I controlli interforze nei fine settimana, che hanno coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e militari dell’Esercito, si sono concentrati nelle aree della movida di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala e Mazara del Vallo. Sono state identificate 1.711 persone, di cui 298 con precedenti di polizia e 57 stranieri, controllati 874 veicoli, accertate 57 violazioni al Codice della Strada, eseguiti 13 sequestri e 1 fermo amministrativo, oltre a 4 controlli amministrativi.

Nei 20 servizi effettuati nei comuni di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Vita, sono stati effettuati 249 controlli su strada, elevate 24 sanzioni, denunciate 11 persone (tra cui uno straniero) e sequestrati 1 grammo di hashish, 0,6 grammi di crack, 7 grammi di marijuana e un coltello. L’Ufficio Patenti della Prefettura ha disposto complessivamente 93 sospensioni: 15 per guida in stato di ebbrezza, 8 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 41 per uso del telefono alla guida e 29 per altre violazioni del Codice della Strada. Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha svolto 16 colloqui, notificato 24 convocazioni, emesso 6 provvedimenti sanzionatori e 10 formali inviti. Infine, nell’ambito dell’attività amministrativa, la Prefettura ha disposto 4 divieti di detenzione di armi, emesso 8 provvedimenti antimafia interdittivi riguardanti imprese operanti nei settori olivicolo, import-export, commercio di abbigliamento, costruzioni, ristorazione ed edilizia e movimento terra, e ha inserito 28 ditte negli elenchi della White List.