Omicidio Titone, chiesta la riapertura del processo d’appello per Parrinello e Scandaliato ￼

Potrebbe riaprirsi il caso sull’omicidio di Antonio Titone, il sessantenne marsalese ucciso il 26 settembre 2022. I legali di Giovanni Parrinello, 44 anni, e della sua ex compagna Lara Scandaliato, 32 anni, entrambi di Marsala, hanno infatti presentato richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale in appello. Il processo, approdato ora davanti alla Corte d’assise d’appello di Palermo, riguarda la vicenda inquietante avvenuta a Marsala, in zona Porticella. Lo scorso 16 dicembre, la Corte d’assise di Trapani aveva condannato Parrinello all’ergastolo, con sei mesi di isolamento diurno, e Scandaliato a 17 anni e mezzo di reclusione.

L’arresto dei due avvenne poche ore dopo l’omicidio, grazie alle indagini condotte dai carabinieri di Marsala, che raggiunsero l’abitazione della coppia nel quartiere Sappusi. Durante gli interrogatori, la donna avrebbe collaborato con gli inquirenti, indicando il luogo in cui erano stati nascosti i sacchetti con i vestiti indossati durante il delitto. Parrinello e Scandaliato sono imputati anche per rapina, poiché, secondo l’accusa, dopo aver ucciso Titone si sarebbero impossessati del suo portafoglio, sostenendo che l’uomo avesse un debito nei loro confronti. Fu la stessa Scandaliato, durante il primo interrogatorio, ad accusare il compagno e a indicare agli investigatori dove recuperare il piede di porco con cui sarebbe stato colpito a morte Titone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla base del delitto ci sarebbe una disputa legata a un debito per una fornitura di stupefacenti. La Corte d’assise d’appello di Palermo dovrà ora decidere se accogliere o meno la richiesta di riapertura del dibattimento, che potrebbe riaprire il caso.