Migliaia di presenze al Nocellara Expo 2025 di Campobello di Mazara

Anche quest’anno la Nocellara Expo ha riscosso un grande successo a Campobello di Mazara. La terza edizione della manifestazione ha attirato migliaia di visitatori da tutta la Sicilia, che hanno affollato il centro di Campobello di Mazara sia sabato pomeriggio sia durante l’intera giornata di domenica, nonostante le condizioni meteo precarie. L’impegno dell’Amministrazione comunale, volto a valorizzare la Nocellara del Belice e il lavoro dei produttori locali, è stato ripagato dall’entusiasmo della comunità. La manifestazione si è confermata una vera festa che ha unito l’intero paese nel nome del suo prodotto d’eccellenza.

Durante le due giornate, lungo via Garibaldi, si è registrato un notevole afflusso di visitatori, che hanno acquistato e degustato le specialità offerte dalle aziende agricole locali. Soddisfazione è stata espressa anche dagli agricoltori partecipanti, dagli esercenti lungo la via principale e dalle associazioni locali che hanno contribuito con dolci, cocktail e altre specialità. Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione degli studenti dell’Istituto “Francesco Paolo Cascino” di Palermo, che hanno preparato le busiate all’isolana, e di quelli dell’Istituto Superiore “Ferrigno-Accardi-Titone” di Castelvetrano, che hanno presentato bruschette di pane nero, gelato all’olio d’oliva e una grande cassata siciliana raffigurante la Sicilia. L’assessore comunale Biagio Stallone, responsabile dell’organizzazione dell’evento, ha espresso gratitudine a tutti gli imprenditori, operatori del comparto agricolo, associazioni, attività commerciali e studenti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Il successo della Nocellara Expo è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto l’Amministrazione comunale, l’associazione Arcadia e la Pro Loco Costa di Cusa, oltre alla maggior parte del comparto olivicolo locale e della società civile campobellese. Un ringraziamento speciale va anche all’Assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, all’IRVO e agli sponsor dell’iniziativa.