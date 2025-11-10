Marsala: Piazza Marconi al buio, camminare a piedi fa paura

Da diversi giorni Piazza Marconi, meglio conosciuta come Porticella, è completamente al buio. Le luci pubbliche non funzionano e, dopo il tramonto, che avviene molto presto, l’intera area sprofonda nell’oscurità, creando disagi e preoccupazione tra i residenti. Camminare la sera nella zona è diventato difficile e, per molti, anche pericoloso. C’è chi si fa luce con la torcia del cellulare per attraversare la piazza, per rientrare a casa o raggiungere la propria auto, ma la sensazione di insicurezza resta alta. La presenza di un ampio giardino non illuminato, alimenta i timori di chi teme possibili episodi di microcriminalità o incontri indesiderati.

“La sera fa davvero paura – raccontano alcuni abitanti e passanti –. Non si vede nulla e non sappiamo chi possa aggirarsi tra le piante o dietro le auto parcheggiate. Una donna da sola non può permettersi di passare da qui”. L’unica luce arriva da qualche lampada privata o dalle finestre delle abitazioni circostanti, ma non basta a rendere la piazza sicura. L’assenza di illuminazione – che torna solo nell’ultimo tratto, nei pressi di via Berta – oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza dei cittadini, penalizza anche l’aspetto urbano di una delle zone più frequentate del centro storico. I residenti chiedono quindi un intervento urgente del Comune di Marsala per il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica. “Basterebbe poco, l’ordinario, – dicono – per restituire tranquillità e vivibilità a una parte della città che merita più attenzione”. Nel frattempo, tra torce e passi affrettati, la Porticella continua a restare al buio, in attesa che qualcuno accenda di nuovo la luce.