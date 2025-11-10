Marsala, in consiglio comunale il sindaco risponderà alle interrogazioni dei consiglieri

Convocato per le ore 16 di giovedì 13 novembre il consiglio comunale di Marsala.

Previsti 13 punti all’ordine del Giorno. Oltre ai soliti debiti fuori Bilancio e l’approvazione regolamento “movida” per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento.

I consiglieri tratteranno l’ atto di indirizzo per il sostegno alla candidatura unesco del bene immateriale denominato “i vini fortificati della fascia mediterranea del sole“. Ma il punto più atteso è certamente quello relativo alle risposte alle interrogazioni che i consiglieri hanno presentato e illustreranno in Aula alle quali sarà chiamato a rispondere il sindaco della città Massimo Grillo.