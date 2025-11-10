Controlli a tappeto a Marsala, violazioni del Codice della Strada e ispezioni in attività commerciali

Proseguono in Provincia di Trapani i servizi straordinari di controllo del territorio decisi, a seguito delle determinazioni del COSP e predisposti dal Questore. Nel corso della scorsa settimana, la Polizia di Stato di Marsala ha implementato gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto nei pressi dei principali luoghi di aggregazione e nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, attuando attività straordinarie sia nel centro storico marsalese che in alcune contrade. I servizi sono stati svolti con il concorso di Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e dei militari dell’Esercito Italiano attualmente impiegati nell’operazione denominata “Strade Sicure”.

Molto proficui sono stati i risultati conseguiti in termini di prevenzione e controllo. Nel corso dei servizi sono stati svolti n. 15 posti di controllo, sono state identificate circa 245 persone, di cui 57 con precedenti di polizia e 11 extracomunitari. Sono stati controllati 130 veicoli, elevati 19 infrazioni al C.d.S. ed effettuati 6 sequestri amministrativi. Nella giornata di sabato sono stati, ulteriormente, svolti servizi congiunti interforze, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, che hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati: 150 le persone identificate, di cui 44 con precedenti di polizia e 8 extracomunitari, 87 i veicoli controllati e 11 infrazioni al C.d.S. elevate. Sono stati, inoltre effettuati dei controlli amministrativi presso 4 esercizi pubblici della cittadina, al fine di verificare il rispetto delle ordinanze sindacali. Le operazioni si inseriscono in un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza pubblica e della legalità sul territorio, volto a garantire la serenità dei cittadini e dei turisti presenti nella zona.