Teatro a Marsala, Ozpetek conquista il pubblico dell’Impero

Si è aperta ieri sera con un grande successo di pubblico la rassegna teatrale del Teatro Impero di Marsala, diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta dall’Associazione “Si Può Fare”.

La serata inaugurale ha accolto il pubblico in un’atmosfera di grande fascino ed emozione. L’opera in scena, firmata dalla regia di Ferzan Ozpetek, ha conquistato la platea grazie alla sua eleganza e alla profonda sensibilità con cui il celebre regista ha saputo trasporre la propria visione cinematografica sul palcoscenico.

La regia onirica di Ozpetek ha dato vita a un racconto intimo e suggestivo, dove sogno e realtà si fondono con naturalezza, accompagnando lo spettatore in un viaggio emotivo intenso e avvolgente. La scenografia, dominata da giochi di luce e da ampi specchi che riflettono emozioni e frammenti di memoria, ha contribuito a creare un’atmosfera magica e sospesa, amplificando la forza drammaturgica dell’opera.

Il cast corale, affiatato e perfettamente in sintonia, ha dato prova di grande professionalità e sensibilità interpretativa, restituendo al pubblico la profondità dei personaggi e la delicatezza dei temi trattati.

L’evento segna, dunque, un esordio di grande rilievo per la rassegna, che si preannuncia come uno dei momenti culturali più attesi della stagione marsalese.

Il prossimo appuntamento al Teatro Impero sarà con Massimo Ghini, protagonista dello spettacolo “Il Vedovo”, una commedia brillante e imperdibile, in programma il 4 dicembre, sempre alle ore 21. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Liveticket.