La sede marsalese dell’Unione Ciechi intitolata ad Antonio Struppa

L’Unione Italiana Ciechi sezione di Marsala, ieri pomeriggio, con una cerimonia pubblica, ha intitolato la storica sede dell’Associazione, ad Antonio Struppa, deceduto lo scorso 28 settembre. Il 75enne presidente comunale dell’UIC per tanti anni ricopriva anche la carica di Presidente provinciale. La sede è collocata all’interno del Palazzo Municipale. Presenti all’incontro, il sindaco Massimo Grillo, oltre al Consigliere comunale Lele Pugliese e a tanti soci dell’Unione Ciechi, amici e familiari di Antonio Struppa, un uomo che è stato ricordato con commozione per la sua attività, per la sua solidarietà, per il suo impegno nel creare momenti di condivisione non solo tra i non vedenti ma anche con tutte le altre realtà locali.