Diploma Accademico in Poesia al marsalese Giovanni Teresi al Premio “Apollo dionisiaco”

Un riconoscimento letterario al poeta e scrittore marsalese Giovanni Teresi, che, con la sua lirica “Memoria fossile” ha ottenuto il diploma accademico in Poesia con critica semiotica estetica, al Premio Accademico Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea “Apollo dionisiaco”, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 2025. L’Accademia di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, che ha bandito il Concorso, è in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accreditata dalla Regione Lazio, iscritta all’albo di Roma Capitale e del Comune di Canale Monterano e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York. Il diploma accademico è a firma della Presidente Fondatrice Fulvia Minetti, che, assieme alla Giuria, si è congratulata per la pregevole opera di Giovanni Teresi. La lirica è stata pubblicata nell’Antologia edita dall’Accademia.assieme agli altri autori meritevoli.

La critica in Semiotica Estetica dell’opera “Memoria fossile” del poeta Giovanni Teresi: “La parola melodica del Teresi libera dalla pietra l’anima della memoria, quando è essa stessa in chiasmo a scolpire l’uomo. Il cammino alchemico attraversa la nigredo dell’ombra e i quattro elementi a ridestare nel sale, la scintilla dell’anima del mondo che congiunge gli opposti, che fissa la reminiscenza, nuova vita eterna e sapienziale“.