I Cioccolatini della Ricerca, AIRC in Piazza anche a Marsala

Tornano I Giorni della Ricerca, dal 27 ottobre al 16 novembre con un calendario ricco e articolato per raccontare un anno di risultati, presentare le nuove sfide per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro, e raccogliere fondi a sostegno degli oltre 770 progetti di ricerca in corso. Oltre 1.000 persone ogni giorno si ammalano di cancro. I nostri ricercatori hanno bisogno di supporto per trovare nuove cure: unisciti a chi sta donando per costruire un futuro senza cancro.

Sabato 8 novembre le volontarie e i volontari AIRC tornano in oltre 2.000 piazze per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro. Dal 10 novembre sarà possibile i Cioccolatini anche nelle filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, su tutto il territorio nazionale per l’intero mese di novembre. In particolare la delegazione AIRC di Marsala, in occasione della manifestazione “I cioccolatini della Ricerca”, sarà in Piazza della Repubblica (Piazza Loggia) sabato 8 novembre dalle ore 16 alle 20 e domenica 9 novembre dalle ore 9 alle 13.30.