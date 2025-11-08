Barriere architettoniche a Marsala, sindaco e garante incontrano la famiglia Gentile

“Ho incontrato la famiglia Gentile per metterli a conoscenza delle iniziative che stiamo avviando per la soluzione del loro caso, nonchè di altri analoghi problemi che affliggono le persone disabili all’interno delle loro abitazioni. La normativa regionale è chiara, ma occorre aiutare chi ha difficoltà economiche”. È quanto afferma il sindaco Massimo Grillo che, a Palazzo Municipale di Marsala – assieme alla dottoressa Marilena Titone, Garante per le persone con disabilità – ha accolto i coniugi Teresa Pisani e Fabio Gentile. Ai gravi problemi di salute di cui soffrono, si aggiungo quelli legati alla deambulazione: non possono accedere alla camera da letto al primo piano della loro abitazione e, pertanto, sono costretti a dormire nei divani. Una situazione incresciosa – che la stessa garante Titone ha avuto modo di conoscere a seguito sopralluogo – per la cui soluzione è necessario appunto un ascensore, in sostituzione della rampa di scale. La legge regionale offre agevolazioni fiscali (bonus barriere architettoniche) per eliminare gli ostacoli all’interno del proprio domicilio, ma occorre far fronte alle spese e poi chiedere il rimborso. I coniugi hanno rappresentato al sindaco l’elevato costo dei lavori (circa 50 mila euro), una cifra che non possono affrontare e per la quale hanno avviato una raccolta fondi. “Assieme ai Servizi sociali – conclude il sindaco Massimo Grillo – stiamo valutando presupposti e modalità affinchè il Comune possa intervenire con un contributo per l’installazione dell’ascensore. Non li lasceremo soli e mi auguro che questa situazione sia da apripista per trovare soluzioni a simili gravi problemi in ambito domestico, per i quali è evidente un vulnus legislativo”. Intanto, l’Amministrazione comunale lancia un appello alla cittadinanza affinchè i marsalesi contribuiscano alla raccolta fondi avviata a beneficio della famiglia Gentile.