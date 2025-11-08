“Oltre l’algoritmo: lavorare e studiare nell’era dell’I.A.”. Un confronto sul futuro digitale all’ITET Garibaldi

Il seminario intitolato “Oltre l’algoritmo: lavorare e studiare nell’era dell’I.A.” si è svolto nel suggestivo complesso monumentale di San Pietro a Marsala, rappresentando un’importante occasione per approfondire le trasformazioni portate dall’Intelligenza Artificiale nel lavoro e nell’educazione.

Una Collaborazione Strategica tra Rotary e Scuola

L’evento è stato promosso grazie alla sinergia tra il Rotary Club di Marsala e l’ITET Garibaldi, testimonianza concreta dell’impegno condiviso di società civile e istituzioni educative per preparare studenti e comunità alle sfide digitali contemporanee.

L’Intervento di Giuseppe Anastasi: Esperienza e Visione Accademica

Il Prof. Giuseppe Anastasi, Ordinario presso l’Università di Pisa, ha guidato gli studenti delle quinte classi nei percorsi di Informatica e Telecomunicazioni (specializzazione in intelligenza artificiale), Elettronica ed Elettrotecnica (specializzazione in Robotica), e Sistemi Informativi Aziendali dell’ITET Garibaldi. Il suo intervento ha esplorato non solo i progressi tecnologici, ma soprattutto l’importanza delle competenze umane indispensabili in questo mutato contesto.

L’intelligenza artificiale sta automatizzando molte attività ripetitive, ma crea anche la domanda di professionisti specializzati nella gestione, progettazione e nell’etica degli algoritmi.

Studiare nell’era dell’I.A. richiede di sviluppare pensiero critico, creatività e capacità di risoluzione di problemi complessi, aspetti che le macchine non possono replicare.

Gli studenti hanno preso parte attiva con interventi e domande, sottolineando l’importanza di integrare l’algoritmo e non semplicemente competere con esso. Il messaggio principale è chiaro: per superare l’algoritmo è necessario investire nelle competenze trasversali e nell’aggiornamento continuo, facendo dell’Intelligenza Artificiale un alleato prezioso per la crescita personale e professionale.

Ringraziamenti

La Dirigente dell’ITET Garibaldi, Loana Giacalone, ha espresso gratitudine verso il Rotary Club di Marsala, nella persona del Presidente dott. Antonio De Vita, e il Prof. Anastasi per l’opportunità offerta agli studenti. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ai docenti supportanti Sergio Giacalone, Gaetano Anastasi, Paolo Accardi e Vincenzo Polizzi.