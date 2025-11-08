“Oltre l’algoritmo: lavorare e studiare nell’era dell’I.A.”. Un confronto sul futuro digitale all’ITET Garibaldi

Il seminario intitolato “Oltre l’algoritmo: lavorare e studiare nell’era dell’I.A.” si è svolto nel suggestivo complesso monumentale di San Pietro a Marsala, rappresentando un’importante occasione per approfondire le trasformazioni portate dall’Intelligenza Artificiale nel lavoro e nell’educazione.
Una Collaborazione Strategica tra Rotary e Scuola
L’evento è stato promosso grazie alla sinergia tra il Rotary Club di Marsala e l’ITET Garibaldi, testimonianza concreta dell’impegno condiviso di società civile e istituzioni educative per preparare studenti e comunità alle sfide digitali contemporanee.
L’Intervento di Giuseppe Anastasi: Esperienza e Visione Accademica
Il Prof. Giuseppe Anastasi, Ordinario presso l’Università di Pisa, ha guidato gli studenti delle quinte classi nei percorsi di Informatica e Telecomunicazioni (specializzazione in intelligenza artificiale), Elettronica ed Elettrotecnica (specializzazione in Robotica), e Sistemi Informativi Aziendali dell’ITET Garibaldi. Il suo intervento ha esplorato non solo i progressi tecnologici, ma soprattutto l’importanza delle competenze umane indispensabili in questo mutato contesto.
- L’intelligenza artificiale sta automatizzando molte attività ripetitive, ma crea anche la domanda di professionisti specializzati nella gestione, progettazione e nell’etica degli algoritmi.
- Studiare nell’era dell’I.A. richiede di sviluppare pensiero critico, creatività e capacità di risoluzione di problemi complessi, aspetti che le macchine non possono replicare.
Gli studenti hanno preso parte attiva con interventi e domande, sottolineando l’importanza di integrare l’algoritmo e non semplicemente competere con esso. Il messaggio principale è chiaro: per superare l’algoritmo è necessario investire nelle competenze trasversali e nell’aggiornamento continuo, facendo dell’Intelligenza Artificiale un alleato prezioso per la crescita personale e professionale.
