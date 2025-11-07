Marsala, Martinico (FI): “Assenze gravi della Giunta in Aula, non si può lavorare”. VIDEO

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala, la consigliera Elia Martinico, esponente di Forza Italia, è intervenuta in maniera netta nei confronti dell’Amministrazione comunale, denunciando ancora una volta la mancata presenza del sindaco e degli assessori in Aula. “Sono anni che richiamiamo la presenza dell’Amministrazione comunale in Consiglio e un certo garbo istituzionale che è venuto a mancare”, ha affermato, sottolineando come le assenze della Giunta compromettano il corretto svolgimento dei lavori dell’Assise Civica. La consigliera ha spiegato che, in diverse occasioni, i consiglieri comunali non hanno potuto discutere delibere importanti “… perché mancava l’assessore proponente o comunque una controparte istituzionale con cui confrontarsi”. Una situazione che, secondo Martinico, si ripete da 5 anni: “Non possiamo trattare alcuni debiti fuori bilancio, non possiamo ottenere risposte alle nostre domande. Siamo mortificati da queste assenze, che durano ormai da cinque anni. Spesso veniamo attaccati – ha aggiunto – ma è giusto che i cittadini sappiano che il problema sono queste reiterate mancanze del sindaco e degli assessori, che impediscono il confronto e il corretto funzionamento dell’istituzione”. Un intervento che riaccende il dibattito sulla crisi dei rapporti istituzionali tra Palazzo VII Aprile e Municipio, tema che continua a segnare la vita politica marsalese.

