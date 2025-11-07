Marsala: finisce in carcere un 25enne per reati a cose e persone commessi nel 2020

Risse, furti e reati simili, volt a minacciare persone e cose. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno applicato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, arrestando il 25enne del posto Flavio Raineri. Il provvedimento è scaturito da vari reati contro la persona e il patrimonio da lui commessi nel 2020 a Marsala. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, rintracciato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile ad esito di mirate e serrate ricerche, evidentemente per sfuggire alla legge, dopo l’arresto è stato tradotto presso la casa circondariale di Trapani.