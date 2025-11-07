L’Interact Marsala dona generi alimentari per sostenere la Mensa “Giorgio La Pira”

Nuovo impegno per l’Interact Club Marsala a sostegno della Mensa Fraterna “Giorgio La Pira” e dei suoi utenti, attraverso una donazione di generi alimentari. L’iniziativa rappresenta il seguito di un progetto solidale avviato nei mesi scorsi, reso possibile grazie ai fondi raccolti durante la “Festa di Fine Estate” organizzata dai giovani soci del club. La donazione odierna non è casuale: gli alimenti consegnati corrispondono esattamente alle necessità specifiche segnalate dalla stessa organizzazione che gestisce la mensa. Una scelta che testimonia l’attenzione e la capacità di ascolto dei giovani dell’Interact, che hanno voluto garantire un aiuto davvero utile ed efficace. La Mensa Fraterna “Giorgio La Pira” si trova infatti a fronteggiare un’affluenza sempre crescente di persone bisognose. Il sostegno fornito dalla Caritas diocesana, pur fondamentale, non riesce a coprire interamente le necessità quotidiane della struttura, ed è proprio in questo contesto che interventi come quello dell’Interact Club assumono un valore ancora maggiore.

Questa è la seconda tranche di aiuti consegnata dall’Interact Club Marsala alla mensa. Una prima donazione era già stata effettuata nelle scorse settimane, sempre grazie ai fondi raccolti con la festa estiva. Ma l’impegno dei giovani volontari non si ferma qui: è già programmata una terza donazione che verrà realizzata nel periodo natalizio, per garantire un sostegno continuativo a chi ne ha più bisogno proprio durante le festività. “Siamo orgogliosi di poter dare un contributo concreto alla nostra comunità – ha dichiarato il presidente dell’Interact Federico Canova -. La Festa di Fine Estate è stata un successo non solo per il divertimento, ma soprattutto perché ci ha permesso di trasformare la gioia di stare insieme in solidarietà verso chi ha bisogno”.

Il delegato Rotary per l’Interact Salvatore Bottone ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa: “Vedere questi ragazzi impegnarsi con tanta dedizione e sensibilità è motivo di grande soddisfazione. L’Interact rappresenta una palestra di cittadinanza attiva, dove i giovani imparano che il servizio agli altri non è solo un dovere, ma un’opportunità di crescita personale”. Dal canto suo, il responsabile della Mensa Fraterna “Giorgio La Pira” Aniello Esposito ha espresso profonda gratitudine ed ha elogiato ragazzi dell’Interact che sono una risorsa preziosa per la nostra città: “Il loro aiuto arriva nel momento giusto e con i prodotti giusti, quelli che davvero servono per garantire pasti dignitosi alle tante persone che ogni giorno bussano alla porta della Mensa Fraterna”.