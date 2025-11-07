Cinema Marsala: in sala “Rosa Ricci”, “Predator” e un docu su Piero Pelù

Nuova programmazione nelle sale cinematografiche di Marsala. Al Cine Don Bosco continua “Io sono Rosa Ricci” alle ore 18 e 21. Di ritorno da una visita in carcere al fratello Ciro, Rosa Ricci e suo padre Don Salvatore si allontanano dall’Ipm di Napoli. Per distrarla, il padre decide di portarla alla festa del narcotrafficante sudamericano Augusthín, per farle conoscere sua figlia Angelica. È solo una trappola, Rosa verrà rapita e portata in una località remota e isolata da tutto. Al Cinema Golden arriva in sala “Predator – Badlands” alle 18.30 e alle 21 fino a oggi e lunedì, sabato e domenica è in proiezione alle 17.30, 19.30 e alle 21.30 e martedì alle 17.30 e alle 19.30. Il film racconta di un lontano futuro su un pianeta remoto in cui vive di Dek, un giovane cacciatore appartenente alla razza aliena degli Yautja, emarginato e bandito dal proprio clan dopo aver fallito la prova che ne avrebbe consacrato il valore. Martedì 11 novembre solo alle ore 21.30, in programma il documentario sulla vita artistica di Piero Pelù.