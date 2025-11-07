Cavasino: “Il sindaco di Marsala utilizza i social del Comune in maniera inappropriata”

In riferimento alla seduta del Consiglio comunale in cui si è arrivati al commento della delibera che in pratica aveva bocciato la riforma di Marsala Schola, proposta dall’Amministrazione comunale tra gli interventi, uno in particolare ha destato l’attenzione dell’Aula. “Non comprendo e non giustifico e per questo chiedo spiegazioni al segretario generale – ha detto l’esponente di Marsala Democratica Piero Cavasino – come la delibera relativa alla bocciatura del cambio denominazione e competenze, sia stata pubblicata sul sito istituzionale Facebook dell’Ente guidato da Massimo Grillo con tanto di commento da parte dell’Amministrazione”.

Il consigliere, citando la relativa legge, ha anche detto che “… vi è una profonda distinzione tra la comunicazione istituzionale che si deve limitare in maniera asettica a riportare le decisioni assunte, dagli interventi politici che liberamente si possono fare, ma non certamente sui mezzi istituzionali. A mio avviso – continua Cavasino – nella pubblicazione sui Social del Comune si può intravedere una violazione delle norme in cui si evince che i canali social istituzionali devono essere usati per dialogare coi cittadini in modo neutro. In questo caso può emergere una violazione dei principi di corretta amministrativa. Inoltre ho informato l’Aula che l’Ufficio Stampa del Comune si è rifiutato di rimuovere il post Facebook su invito diretto della Presidenza del Consiglio comunale”. Durante la seduta, interpellato dalla presidente di turno, Eleonora Milazzo, il segretario generale Andrea Giacalone ha detto che se e quando il consigliere solleverà con una nota per iscritto la questione, il suo ufficio risponderà in merito.