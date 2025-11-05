A Trapani, la Symphonic Band “Giacomo Candela” in concerto con ‘Echi di Libertà’

Un appuntamento nel segno della memoria e della musica: giovedì 6 novembre, alle 21, il Teatro “Tonino Pardo” del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani ospiterà il concerto commemorativo “Echi di Libertà”, proposto dalla Symphonic Band “Giacomo Candela” diretta dal maestro Nicolò Scavone. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Musicale “Giacomo Candela”, rientra tra gli eventi dedicati alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e si propone come un momento di riflessione collettiva, attraverso la potenza evocativa del linguaggio musicale. “Echi di Libertà vuole essere un viaggio musicale dal fronte alla rinascita, un omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la pace e la libertà. In un tempo in cui i venti di guerra tornano a soffiare nel mondo, la musica ci ricorda la forza del dialogo e dell’umanità condivisa”, dichiara Andrea Candela, presidente dell’Associazione Musicale “Giacomo Candela”.

Il concerto offrirà un percorso musicale intenso e suggestivo, ideato appositamente per l’occasione, con brani della tradizione bandistica, colonne sonore e composizioni sinfoniche. Non mancheranno musiche legate al periodo bellico, capaci di restituire al pubblico l’emozione del sacrificio, della speranza e della rinascita. A condurre la serata sarà Giuseppe Vultaggio, che accompagnerà il pubblico con testi e letture pensati per intrecciare la narrazione storica con le sonorità orchestrali, unendo musica e memoria in un unico racconto. L’evento gode del patrocinio della Città di Trapani, della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.