Vito Milazzo, consigliere comunale di Marsala ma anche consigliere provinciale del Libero Consorzio di Trapani, ci parla di quello che si sta muovendo nel Palazzo di Provincia dopo l’insediamento del Consiglio e del Presidente.

Lei è presidente della commissione Bilancio dell’ex provincia. Di recente questo atto è stato approvato…

“Abbiamo approvato per un importo di circa 15 milioni di euro una grossa variazione di Bilancio. Ci siamo concentrati sulle scuole, sulla viabilità e l’impiantistica sportiva. La rete stradale necessità importanti interventi e stiamo cercando di programmare con urgenza”.

E il nuovo Bilancio?

“L’ Amministrazione ha previsto l’approvazione, come prevede la legge, entro il 31 dicembre 2025. Ancora però non si è entrati nel merito specifico“.

Accanto alle Sp cosiddette principali, vi siete posti il problema degli interventi nelle strade provinciali poderali che interessano per esempio gli agricoltori che spesso non sanno come raggiungere i loro fondi per l’impraticabilità delle strade?

“Era nel nostro programma, ricordo che noi sostenevamo l’altro candidato alla presidenza dell’ex provincia, ma siamo pronti nell’interesse dei cittadini, a collaborare. Certo interventi nelle ex strade poderali vanno posti in attenzione e con una certa rapidità”.

Nelle variazioni è passato un emendamento per ulteriori interventi…

“Si tratta di un milione di euro divisi in cinquecentomila per la manutenzione delle strade, 250 per l’impiantistica scolastica e altrettanti per gli immobili di proprietà del Libero Consorzio di Trapani”.

Su Gibellina capitale dell’arte contemporanea è vostro intendimento intervenire con stanziamenti ma anche con iniziative?



“Abbiamo appreso soltanto dai mezzi di stampa che l’ente ex provincia rientrerà nella fondazione delle Orestiadi, tramite la stessa tutti gli intenventi si faranno per esempio per mettere in sicurezza la zona di Gibellina per l’evento del prossimo anno. Ma chiediamo al presidente di avviare con il consiglio tutta una serie di iniziatiove su asset che sono venuti in meno mancando la direzione politica dell’Ente”.

Per esempio?

“Penso alla nostra presenza all’interno dello scalo aeroportuale di Birgi, ma anche il consorzio gestione dell’Università della sede di Trapani. Ma noi siamo disponibili ad avviare anche ad altre collaborazioni”.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA