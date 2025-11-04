Il Sollima ospita “Sancta”, spettacolo della marsalese Nicoletta Vaiarello

Giovedì 6 novembre il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” ospita lo spettacolo “Sancta“, scritto, interpretato e diretto dalla marsalese Nicoletta Vaiarello. In “Sancta“, Eva prende la parola e racconta la sua versione della storia. Non più costola di Adamo né peccatrice consacrata alla colpa, ma donna che rivendica la propria voce, i propri desideri, la propria solitudine. Attraverso un monologo intenso, lirico e ironico, Eva si libera dal mito per rivelare la sua umanità: bambina, madre, amante, prigioniera e ribelle. Dalla creazione al morso del frutto proibito, dal peso della maternità alla condanna del desiderio, fino all’impossibilità della morte, Sancta diventa un rito laico e intimo, in cui la scena si fa spazio sospeso e simbolico. Eva non chiede perdono: afferma la libertà del conoscere, la sacralità del desiderio e la potenza della scelta. Una voce antica e attuale che si fa eco di tutte le donne silenziate, costrette, colpevolizzate. La produzione è a cura dell’Associazione Culturale Dreamlife. L’assistente alla regia è Alberto Magro.

I biglietti sono disponibili presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” e sul circuito Tickettando.

