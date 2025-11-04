L’I.T.E.T. “G. GARIBALDI” di Marsala riceve 150mila euro per il progetto “Sinergie per il Sapere”

Importante riconoscimento per l’I.T.E.T. “G. GARIBALDI” di Marsala, che si aggiudica un finanziamento di 150.000 euro nell’ambito del progetto “Sinergie per il Sapere: STEM, Lingue e Competenze Globali”, promosso dal Ministero dell’Istruzione (D.M. 88/2025).

L’iniziativa, cofinanziata tramite fondi PNRR e inserita nel programma “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, è rivolta agli studenti del triennio degli indirizzi Sistemi Informativi Aziendali, Sistema Moda, Turismo, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica e Meccatronica.

La sfida: integrare la preparazione tecnico-scientifica (STEM) con un deciso potenziamento delle abilità multilinguistiche, per formare profili al passo coi tempi e capaci di muoversi con disinvoltura nel panorama professionale internazionale.

Il progetto prevede percorsi formativi strutturati sia in Italia che all’estero, attraverso esperienze PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro), con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e rafforzare la padronanza delle lingue in contesti reali.

“Queste esperienze – ha commentato la Dirigente Loana Giacalone – non solo consolideranno le conoscenze STEM dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma forniranno anche una pratica immersiva nell’uso delle lingue straniere in contesti professionali reali. Questo finanziamento testimonia l’impegno costante dell’Istituto “G. Garibaldi” a offrire ai nostri studenti una didattica innovativa e allineata agli standard europei, a beneficio della significativa crescita formativa e professionale”.

“Sinergie per il Sapere” si candida così come modello d’eccellenza, promuovendo la formazione di giovani tecnici e professionisti in grado di affrontare – con competenza e visione globale – le sfide di un mercato sempre più interconnesso.