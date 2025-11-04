Rugby, Trapani va sotto contro Palermo per 17 a 25

Si chiude la terza giornata del campionato di Serie C con il risultato di 17 a 25 a favore del Palermo Rugby. Un Trapani combattivo, che vende cara la pelle contro una delle squadre favorite del campionato. I ragazzi trapanesi mostrano chiari segnali di crescita, sia nel gioco che nella struttura fisica, ma pagano ancora qualche ingenuità dal punto di vista disciplinare e regolamentare. L’esperienza e la maturità del Palermo si fanno sentire, ma arrivano anche i complimenti dagli avversari per il livello raggiunto e per la continua crescita della squadra trapanese. Il Palermo conferma la propria forza, puntando (come negli ultimi quattro anni )alle finali playoff per la Serie B.

Il Trapani, invece, al suo secondo anno di progetto, dimostra compattezza, spirito di gruppo e una grande voglia di migliorare, anche grazie ai nuovi innesti che si stanno integrando con carattere e dedizione. Le parole del coach Francesco Anselmo: “Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo. Dobbiamo continuare a lavorare, fisicamente e mentalmente, su ogni singolo aspetto del gioco. Questa è una sconfitta che brucia, ma nel rugby conta come arrivano le sconfitte: e questa ci lascia orgogliosi e motivati. È un boccone amaro, ma ci fa capire dove siamo e dove vogliamo arrivare. Testa al recupero e avanti con determinazione”.