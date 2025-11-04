Marsala: temporaneo divieto per l’uscita degli studenti del “Garibaldi”

Maggiore sicurezza, in questo caso pedonale, per l’uscita degli studenti del centro storico di Marsala. La Polizia Municipale, infatti, a seguito segnalazioni e monitoraggio dell’orario di uscita degli alunni del plesso “Garibaldi” – già Giardino d’Infanzia – ha disposto variazioni alla circolazione veicolare in prossimità della suddetta scuola. In particolare, al fine di rendere sicuro il transito pedonale dei minori e dei familiari, le vie Rubino e Cammareri Scurti – che attraversano il plesso – resteranno temporaneamente chiusi alla circolazione per una sola ora nelle seguenti giornate: da lunedì a giovedì, ore 13:30/14:30; venerdì, ore 12:30/13:30. Apposita segnaletica verrà collocata per indicare il momentaneo divieto di transito, in vigore fino al termine del corrente anno scolastico.