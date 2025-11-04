Marsala Noir, parlano le ‘penne’ del Festival. VIDEO

Il 17 e 18 ottobre, il Parco Archeologico di Lilibeo ha ospitato la prima edizione del Marsala Noir Festival, un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa noir, al giallo e al thriller in tutte le loro sfumature. L’evento, interamente dedicato alla narrativa giallo-poliziesca, ha portato a Marsala scrittori, critici ed esperti del genere, guidato da Cristina Marra, giornalista, critica letteraria e direttrice artistica tra le più riconosciute nel panorama nazionale. La manifestazione nasce da un’idea di Gaspare Grammatico ed è organizzata da Peralta Production – Eventi & Comunicazione, con il sostegno del Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala. L’evento gode inoltre del patrocinio dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed ha visto la partecipazione di diversi scrittori e voci del territorio: Cristina Mura, Presidente del Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone, Massimiliano Virgilio, Leonardo Torre, Paolo Roversi, Giancarlo Piacci, Rosario Russo, Giorgia Lepore, Alessandro Maurizi, Giusy La Piana, Vito Cimiotta, Silio Bozzi, Gino De Vita, Salvo Bilardello. Qui di seguito la voce di alcune ‘penne’ che vi hanno partecipato.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE