Handball Erice: si dimette dopo una sconfitta l’allenatrice Gutierrez

L’allenatrice della Handball Erice, Cristina Cabeza Gutierrez, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di tecnico della prima squadra dopo la partita di sabato contro il Brixen Sudtirol. La decisione è stata accettata dalla dirigenza. La guida tecnica della squadra è stata affidata al vice allenatore Bruno Tronelli, che proseguirà il lavoro in vista dei prossimi impegni stagionali. La società ringrazia Cristina Cabeza Gutierrez “... per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante il suo periodo alla guida dell’Handball Erice, augurandole i migliori successi per il futuro personale e professionale”.