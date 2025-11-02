Prima sconfitta per la Pallamano ericina in casa della Brixen Südtirol

Prima battuta d’arresto per l’Handball Erice che si arrende in casa della Brixen Südtirol perdendo il match per 28 a 25. Una gara molto combattuta che ha visto le padrone di casa vincere grazie ad uno sprint finale: per 45 minuti la gara resta in perfetto equilibrio. Poi, la luce in attacco si spegne e Brixen è più solida. Con questa vittoria, le altoatesine restano prime in classifica ma da oggi in solitario. Erice insegue insieme a Salerno che è tornata a vincere. Dalla Crode rompe il ghiaccio ma è Brixen ad accelerare con due conclusioni in velocità. Dopo 7 minuti, è la squadra di casa a dettare il ritmo. Assana accorcia le distanze sul 4 a 3, Losio vola in contropiede ed Erice ritrova il pareggio. Cabral Barbosa firma anche sorpasso ma le due squadre aumentano il ritmo e segnano in continuità da ambo le parti. Due reti di Losio aggiornano il punteggio sul 6 a 8, costringendo Brixen al timeout. Habicher realizza, Gandulfo risponde. Lucarini segna il -2 ma le Arpie non si fanno intimorire con Pessoa che trova il corridoio giusto. Al 24’ Manojlovic si sblocca ma Habicher se fa due di seguito. Il contropiede di Zizzo è letale e chiude il quarto sul 12 a 14 per le Arpie.

Nella ripresa, buon avvio di Brixen che, però, non trova il pareggio grazie ad una impresa di Martina Iacovello. Nell’azione successiva, al 5’, arriva il 15 a 15 che mantiene la gara in bilico. Erice sbaglia ancora e Giada Babbo si lancia in contropiede per il nuovo vantaggio. La squadra di Cristina Cabeza Gutierrez continua a non girare in attacco con Brixen che avanza sul +3. Losio prova a suonare la carica la squadra di casa mantiene il margine. Successivamente, Manojlovic e Losio riportano le Arpie sul – 1, 20 a 19. Sarah Hilber spinge per le padrone di casa che tornano sul +3. Erice non segna più e la Brixen vola sul +5 quando mancano 11 minuti. Il ritmo si abbassa, le altoatesine addormentano la gara e il cronometro diventa un nemico per le Arpie che non riescono a trovare il bandolo della matassa. Negli ultimi secondo Erice ci prova ma Brixen vince 28 a 25. Prossimo appuntamento venerdì 7 novembre, ore 18, tra AC Life Style Handball Erice e Handball Kaerjeng, valevole per la gara d’andata del terzo turno di European Cup.