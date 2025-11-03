A Trapani il mercato ittico chiuso (temporaneamente) per lavori

Stop temporaneo per il mercato ittico all’ingrosso di Trapani, cuore pulsante dell’economia del mare cittadina. La struttura di via Cristoforo Colombo, nel quartiere popolare dei Traoni, è rimasta chiusa ieri e lo sarà anche oggi per consentire interventi di riparazione all’impianto idrico. Il Comune, con una nota ufficiale, ha spiegato che il guasto riguarda il motore dell’autoclave che distribuisce l’acqua all’interno del complesso. La riapertura è fissata per domani, martedì 4 novembre, quando le attività riprenderanno regolarmente. Sebbene la sospensione sia limitata a due giorni, il disagio si fa sentire: il mercato ittico di Trapani è infatti uno dei più attivi della Sicilia occidentale, punto di riferimento per la vendita del pescato locale e per l’intera filiera che coinvolge pescatori, grossisti, distributori e ristoratori. Ogni mattina, all’alba, il mercato si anima di voci e contrattazioni, in un ambiente che unisce tradizione, competenza e passione per il mare.

La struttura, oltre alla funzione commerciale, rappresenta un luogo identitario e culturale per la città. Qui transitano prodotti che vanno dal pesce azzurro alle specie pregiate, con particolare attenzione alla qualità e alla tracciabilità. Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha avviato un programma di ammodernamento per rendere il mercato più efficiente e sicuro, anche in chiave di valorizzazione turistica del comparto ittico. La manutenzione dell’impianto idrico rientra proprio in questo percorso di riqualificazione. Non va dimenticato che in passato la struttura fu chiusa per un lungo periodo perché non a norma, generando forti polemiche politiche e malcontento tra gli operatori. Oggi, invece, si punta a garantire continuità e standard adeguati a un luogo che resta un motore di sviluppo per l’economia trapanese.