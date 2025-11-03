Al Teatro Sollima al via la nuova stagione teatrale sociale popolare

Sotto la direzione artistica di Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e con la produzione dell’associazione “Si può fare”, anche quest’anno torna al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” la stagione teatrale sociale popolare con un’appassionante programmazione teatrale. Cinque spettacoli in abbonamento e un appuntamento speciale fuori abbonamento dal titolo “Sorelle – Mia e Loredana”, sulla vita di Mia Martini e Loredana Bertè, scritto e interpretato da La Commare, con la regia di Mario Incudine, in scena sabato 25 gennaio. La rassegna prende il via oggi. Ad aprire la stagione sarà lo spettacolo dal titolo “Il padre della sposa“, con Gino Astorina ed Eduardo Saitta.

A seguire: 29 dicembre 2025 – L’uomo è la bestia e la virtù con Eduardo Saitta e Salvo Saitta

8 gennaio 2026 – Due dozzine di rose scarlatte con Toti Mancuso e Totino La Mantia

2 febbraio 2026 – Lo scambio con Eduardo Saitta e Francesca Gatto

16 marzo 2026 – L’alba del terzo millennio con Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro

Abbonamenti e biglietti

Singolo spettacolo in abbonamento: €10

Abbonamento 5 spettacoli: €35

Spettacolo fuori abbonamento “Sorelle”: €12

Abbonamento completo (5 spettacoli + “Sorelle”): €47

Gli abbonamenti e i biglietti singoli sono già disponibili su LiveTicket. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri riportati nella locandina ufficiale o sulle pagine social della rassegna e della Oddo Management (388 5662176 – 342 0330263, solo WhatsApp) – biglietteriaoddo@libero.it