“Psicologia è Pace”: ad Alcamo un cineforum per riflettere 

In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia 2025, dal titolo “Psicologia è Pace. Costruire ponti, non muri”, l’Associazione Psicologi in Rete di Alcamo (APRE), in collaborazione con l’Associazione “Mediterranea Saving Humans”, promuove un cineforum aperto alla cittadinanza con la proiezione del film “La voce di Hind Rajab”. L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre alle ore 20:15 presso il Cinema Esperia di Alcamo, e rappresenta un’occasione per riflettere sul valore della psicologia come scienza capace di favorire dialogo, comprensione e coesione sociale in tempi di crisi e conflitti.

Il tema: “Psicologia è Pace. Costruire ponti, non muri“

Il tema proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) per l’edizione 2025 invita a guardare alla pace non come semplice assenza di guerra, ma come un processo che parte dal benessere individuale, passa attraverso la qualità delle relazioni e contribuisce alla salute delle comunità. “La psicologia aiuta a comprendere e trasformare il dolore in consapevolezza, a promuovere fiducia e dialogo, a curare non solo i corpi ma anche le menti”, affermano gli organizzatori di APRE.

Dibattito, ospiti e biglietti

Dopo la proiezione del film seguirà un dibattito aperto al pubblico che vedrà gli interventi di psicologi e psicoterapeuti dell’Associazione APRE, insieme a una rappresentante dell’Associazione Mediterranea, con cui si dialogherà sul ruolo della psicologia e della solidarietà nella costruzione di esperienze di pace quotidiana. L’ingresso è aperto a tutti. I biglietti in prevendita sono disponibili al prezzo agevolato di €4,00 presso il Cinema Esperia e attraverso i canali di contatto di APRE. Per ulteriori info o prenotazioni possibile contattarci al Tel. n. 379 1076172.