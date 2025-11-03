Marsala Noir Festival, parlano organizzatori ed istituzioni del Festival letterario. VIDEO

Il 17 e 18 ottobre, il Parco Archeologico di Lilibeo ha ospitato la prima edizione del Marsala Noir Festival, un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa noir, al giallo e al thriller in tutte le loro sfumature. L’evento, interamente dedicato alla narrativa giallo-poliziesca, ha portato a Marsala scrittori, critici ed esperti del genere, guidato da Cristina Marra, giornalista, critica letteraria e direttrice artistica tra le più riconosciute nel panorama nazionale. La manifestazione nasce da un’idea di Gaspare Grammatico ed è organizzata da Peralta Production – Eventi & Comunicazione, con il sostegno del Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala. L’evento gode inoltre del patrocinio dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, a testimonianza della volontà di unire cultura, turismo e valorizzazione del territorio. Qui di seguito la voce degli organizzatori e delle Istituzioni.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE