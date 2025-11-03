Marsala: gli studenti del Liceo Ruggieri in visita ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025

Una giornata piena di meraviglia ha visto protagonisti gli studenti in gita d’istruzione ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Impavidi di fronte al maltempo, i ragazzi sono partiti di buon mattino per raggiungere il cuore della Sicilia e scoprire come storia, natura e arte possano dialogare con il presente.

Prima tappa: i Giardini di Kolymbethra, un paradiso di alberi secolari, intreccio di archeologia e paesaggio, dove il profumo degli agrumi racconta più di duemilacinquecento anni di civiltà. Qui, tra gli ipogei scavati dai Greci e i sentieri risanati e curati dal FAI, gli studenti hanno respirato il senso profondo dell’articolo 9 della Costituzione: la tutela del paesaggio e del patrimonio storico come impegno civico.

Poi, il maestoso Parco Archeologico della Valle dei Templi, con il Tempio della Concordia e quello dei Dioscuri a ricordare la grandezza della Magna Grecia e a offrire una lezione sul campo su come il patrimonio culturale possa diventare anche risorsa di sviluppo economico per il territorio.

Nel pomeriggio, la visita è proseguita alla Casa Museo Luigi Pirandello, dove manoscritti, fotografie e oggetti personali restituiscono la vita e il pensiero dello scrittore. In queste stanze, le sue opere parlano ancora di identità, libertà interiore e complessità dell’essere umano.

Tra riflessioni, scarpinate e fotografie, la gita si è trasformata in una piccola lezione di orientamento: scegliere il proprio futuro passa anche dal saper riconoscere la bellezza, la memoria e la responsabilità di custodirle.