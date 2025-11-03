Al Comune di Alcamo un defibrillatore in memoria del consigliere Vito Cottone

In piazza Ciullo ad Alcamo è stato consegnato al Comune il defibrillatore automatico esterno, a servizio della collettività, dedicato alla memoria del consigliere comunale Vito Cottone, venuto a mancare lo scorso anno. Erano presenti il sindaco Domenico Surdi, il Presidente del Consiglio comunale Saverio Messana, l’assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale Mimmo Turano e il direttore dell’UOC Coordinamento inter-aziendale pandemia dell’Asp di Trapani, Mario Minore.

“Il defibrillatore – dichiarano congiuntamente Surdi e Messana – è il frutto di una raccolta fondi dei colleghi dell’ASP di Vito Cottone che la famiglia ha voluto utilizzare per l’acquisto dell’apparecchio, che ha la funzione di rianimare sia adulti che bambini in caso di arresto cardiaco. Una donazione che proprio per il suo valore sociale ricalca l’altruismo di Vito Cottone, infermiere, sempre pronto ad aiutare gli altri. Durante il Covid, sebbene fosse già malato, ha continuato con impegno e dedizione, ad operare in prima linea nel reparto Covid dell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo”. La targa che è stata scoperta nei giorni scorsi e benedetta da Padre Saverio Renda recita “esempio di instancabile senso del dovere e altruismo verso la comunità”; il defibrillatore è stato allocato in piazza Ciullo, accanto l’ingresso principale del Palazzo di Città, punto focale del centro storico, alla portata di tutti.