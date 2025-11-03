Aggressione in uno studio medico marsalese, denunciato un 35enne

I poliziotti del Commissariato di Marsala hanno denunciato un marsalese 35enne, autore di un’allarmante aggressione ai danni di una donna, consumatasi pochi giorni fa in questo centro cittadino. L’uomo- il quale annoverava diversi precedenti penali, anche per il delitto di tentato omicidio aggravato – si era reso protagonista di una violenta condotta perpetrata nel corso del pomeriggio dello scorso 14 ottobre all’interno di uno studio medico ubicato in questa via Finocchiaro Aprile, colpendo con ripetuti pugni, senza alcun motivo, una paziente che si trovava nell’ambulatorio.
Decisivo l’intervento della Polizia di Stato che ha provveduto prontamente a fermare l’assalto del reo, che peraltro, secondo quanto acquisito finora dagli inquirenti, neanche conosceva la vittima dell’atto criminoso. L’autore dell’azione delittuosa, dopo essere stato immobilizzato e compiutamente identificato dagli operanti, veniva deferito dalla Polizia di Stato all’Autorità Giudiziaria per il delitto di lesioni personali cagionate alla persona offesa, che veniva accompagnata tramite ambulanza del 118 presso l’Ospedale di Marsala per le cure del caso.