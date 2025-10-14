Entra in uno studio medico di Marsala e aggredisce una paziente, fermato un uomo

Attimi di paura in uno studio medico del centro urbano di Marsala. In via Finocchiaro Aprile, traversa che collega via Mario Nuccio e via dello Sbarco, un uomo ha fatto irruzione dentro lo studio medico di una dottoressa, è entrato nella sua stanza ed ha picchiato una paziente che si trovava in quel momento lì. Il tutto sotto gli occhi della dottoressa e di altri pazienti che hanno prontamente cercato di bloccare l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine che lo hanno bloccato e individuato. Pare che la donna non conoscesse l’uomo. Ma è questo l’aspetto più inquietante. Perchè scagliarsi contro una persona che non lo conosceva? La Polizia chiarirà la vicenda. Intanto la malcapitata è stata trasportata per le prime cure in Pronto Soccorso.