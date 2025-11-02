A Marsala nuovo Punto Prelievi all’ex Inam, in attesa della futura Casa di Comunità

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di modernizzazione della sanità territoriale a Marsala. È infatti operativo da lunedì 3 novembre, presso il Distretto Sanitario ex Inam di Piazza F. Pizzo, il nuovo Punto Prelievi all’interno della Casa della Comunità Hub Pilota (al primo piano), struttura che ridisegna l’assistenza di prossimità in chiave più accessibile, integrata e digitale. Il servizio sarà attivo ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 8 alle 10.30, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare prelievi ematochimici in un ambiente accogliente, sicuro e pienamente connesso alle piattaforme informatiche aziendali. L’obiettivo è chiaro: ridurre i tempi di attesa, semplificare i percorsi diagnostici e rafforzare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

Avvenuto il prelievo – il sangue viene conservato in frigoriferi a temperatura adatta – il Distretto Sanitario si affida ad una ditta per conto dell’Asp che trasporta le provette al “Paolo Borsellino”. Poi il paziente va a ritirare i risultati all’Inam. “L’apertura del Punto Prelievi rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio – ha dichiarato la Commissario Straordinario –. È il risultato di una collaborazione costante tra servizi e professionisti che condividono la stessa visione: portare la sanità sempre più vicino ai cittadini, rendendo i percorsi più semplici e umani”. Anche il Direttore del Dipartimento Cure Primarie Luca Fazio e il Direttore del Distretto di Marsala Cesare Ferrari, sottolineano il valore dell’iniziativa: “Con il nuovo Punto Prelievi si rafforza la rete territoriale aziendale. È un passo importante verso un modello organizzativo che valorizza la collaborazione tra professionisti e la centralità del cittadino”.

Il nuovo servizio si inserisce in un sistema di presa in carico integrata, pensato per avvicinare i servizi essenziali soprattutto alle persone più fragili o con difficoltà di mobilità. Entro la fine dell’anno – secondo i tempi stabiliti inizialmente e speriamo che vengano rispettati – saranno inoltre conclusi i lavori della nuova Casa di Comunità di via Trapani, negli spazi dell’ex Centro di Igiene Mentale. Si tratta di uno dei cantieri strategici finanziati con un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro, destinato a potenziare e innovare i servizi sociosanitari nel territorio lilibetano.