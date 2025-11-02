Marsala: guasto (di nuovo) il semaforo di via Mazzini

I semafori non funzionanti di Marsala, sia quelli del centro urbano sia quelli delle contrade – principalmente lato sud – erano stati tutti aggiustati dopo alcuni guasti per motivi diversi. Ma quello che regola l’incrocio in via Mazzini torna di nuovo a causare un disservizio nell’area: da giorni se non settimane è giallo lampeggiante e quindi ancora guasto. Cittadini e commercianti della zona si chiedono se non sia ora di “cambiare interamente l’impianto” visto che puntualmente di anno in anno è guasto e passano diversi mesi prima che si sistemi. L’ultima volta che il semaforo si è guastato, ha causato incidenti, alcuni seri. La parola all’Amministrazione comunale…