“Trovare una famiglia adottiva per almeno il 50% dei 200 ospiti del canile di Marsala”

Trovare una famiglia adottiva per almeno il 50% dei 200 cani abbandonati ospitati nel canile di Marsala. Questo l’obiettivo del movimento popolare Arcobaleno che si impegna a migliorare le condizioni di vita dei cani rimasti, garantendo loro cure veterinarie costanti, un’alimentazione sana e un ambiente pulito e sicuro. “I 200 cani abbandonati del canile di Marsala sono come 200 semi di speranza che aspettano di essere piantati in un terreno fertile. Con il nostro aiuto, possiamo trasformarli in fiori di amore e affetto, dando loro una seconda possibilità di vita e felicità. Ogni adozione è un fiore che sboccia, ogni cura è l’acqua che nutre, ogni gesto di sensibilizzazione è il sole che illumina. Insieme possiamo creare un vero giardino di speranza per questi cani, e per tutta la nostra comunità” affermano dal movimento guidato da Sebastiano Grasso che alle prossime elezioni comunali farà probabilmente la sua parte.

Queste le azioni da mettere in pratica:

Campagna di adozione: organizzare eventi al canile e in spazi pubblici, in collaborazione con associazioni animaliste e volontari, per favorire l’incontro tra cani e nuove famiglie.

Cure e benessere: fornire cure veterinarie regolari, vaccinazioni, igiene e spazi confortevoli per tutti i cani ospitati.

Educazione e sensibilizzazione: promuovere incontri, conferenze e workshop dedicati alla cura e all’adozione degli animali.

Collaborazione con le scuole: coinvolgere studenti e insegnanti in attività educative per diffondere il rispetto e l’amore verso gli animali.

Comunicazione e informazione: realizzare materiale informativo e campagne locali per sensibilizzare la comunità marsalese sull’importanza dell’adozione e della responsabilità verso gli animali abbandonati.

