“Cambiare nome a Marsala Schola non risolve le criticità”

Il Partito Socialista Italiano di Marsala interviene con fermezza dopo la bocciatura da parte del Consiglio Comunale della delibera proposta dalla Giunta, con la quale si intendeva trasformare l’istituzione “Marsala Schola” in “Marsala Servizi”. Secondo i Socialisti, la decisione dell’Aula rappresenta un atto di responsabilità politica e di tutela dell’interesse collettivo, ponendo un freno a quella che definiscono “l’ennesima mossa elettorale del sindaco Grillo”. “Il sindaco sa bene – dichiara il PSI – che cambiare il nome all’istituzione Marsala Schola non avrebbe risolto le criticità che la caratterizzano da anni. Si è trattato solo di un tentativo di propaganda in vista delle elezioni amministrative del 2026“.

Cinque anni di inerzia e disservizi

Il Partito Socialista punta il dito contro l’amministrazione comunale, accusandola di immobilismo e mancanza di programmazione. “Negli ultimi cinque anni – si legge nella nota – la città ha assistito a un susseguirsi di rimpasti e promesse non mantenute, mentre restano irrisolti i problemi legati ai ritardi nel servizio scuolabus, alle difficoltà di avvio della mensa scolastica e alle carenze nella manutenzione degli edifici. Particolarmente grave – prosegue il PSI – è l’inerzia mostrata nel garantire, sin dal primo giorno di scuola, l’assistenza igienico-personale agli alunni con gravi disabilità, situazione che ha spinto i Consiglieri Comunali ad occupare l’Aula“.

Un progetto oneroso e inopportuno

Il PSI evidenzia inoltre come la proposta di costituzione di “Marsala Servizi” prevedesse un aumento delle indennità per il Consiglio di Amministrazione, generando nuovi costi per le casse comunali.

“In un momento storico in cui – si sottolinea – sarebbe necessario destinare ogni risorsa al miglioramento dei servizi essenziali e al sostegno delle famiglie, l’amministrazione sceglie di sprecare tempo e denaro in operazioni cosmetiche e autoreferenziali”.

Una vera riforma per Marsala Schola

Per il Partito Socialista, la priorità dovrebbe essere un piano operativo concreto che garantisca efficienza, puntualità e qualità nei servizi scolastici, restituendo dignità alle strutture e integrando la programmazione educativa con le realtà culturali e produttive del territorio. “Solo così Marsala Schola potrà diventare una vera risorsa per la città e non restare – attacca il PSI – un carrozzone politico-elettorale”.

Critiche al sindaco e difesa del Consiglio comunale

Il comunicato socialista si conclude con un duro affondo nei confronti del primo cittadino: “Il sindaco continua a utilizzare impropriamente i canali istituzionali per replicare alle critiche e delegittimare il Consiglio Comunale, organo democratico e rappresentativo della comunità. Si tratta di un atteggiamento che rivela debolezza politica e mancanza di senso delle istituzioni“. Per il PSI, Marsala non ha bisogno di un sindaco impegnato a costruirsi spazi di visibilità in vista delle elezioni, ma di una guida con visione strategica e capacità di programmazione. “La città merita amministratori che lavorino con serietà per il bene collettivo, non protagonisti di operazioni mediatiche senza contenuto“.