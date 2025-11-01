Il Damiani di Marsala in Turchia per un’Europa più green

Si è svolta ad Afyoncarahisar, in Turchia, dal 20 al 24 ottobre, la sesta e ultima mobilità del progetto Erasmus+ KA220 “Green Actions for a New Sustainable and Inclusive European Citizenship”, iniziativa dedicata alla promozione della cittadinanza europea sostenibile e inclusiva. A rappresentare l’Italia, l’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, con una delegazione composta da tre docenti e due studenti che ha partecipato a varie attività: dalla mostra eco-fotografica alla banca dei semi, dalla creazione di seed bombs ai laboratori sull’olioestrazione, sulla produzione di saponi naturali e tisane, fino ai workshop dedicati alla tecnica emu e alla realizzazione dei tradizionali tappeti kilim. Scuola ospitante, il Suleyman Demirel Fen Lisesi di Afyoncarahisar.