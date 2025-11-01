Commemorazione dei defunti e Ognissanti, regole di ingresso e viabilità a Marsala e Petrosino

Nelle particolari e sentite giornate di Commemorazione dei defunti e di tutti i santi, che si celebrano oggi e domani, i Comuni di Marsala e Petrosino hanno predisposto delle regole da seguire per l’ingresso e per la viabilità.

Gli orari di ingresso oggi e domani al Cimitero di Marsala

Oggi, 1° novembre, apertura fino alle 17.30, domani, 2 novembre, apertura dalle 7 alle 17.30. Con lo stesso provvedimento sindacale, si dispone che il settore comunale competente si raccorderà con le associazioni di Volontariato per effettuare l’assistenza ai portatori di handicap, nonché attività di primo soccorso anche con l’ausilio di un’ambulanza che sosterà in piazza Ugo Foscolo. Nelle due giornate al fine di mantenere il decoro del Cimitero, sarà assicurata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. L’ingresso delle salme e della tumulazione vengono sospese fino a domani e le imprese dovranno chiudere temporaneamente i cantieri. E’ vietato occupare il suolo antistante i loculi con sedie, cavalletti e altro materiale ingombrante ed è richiesta la massima prudenza nell’accensione dei ceri e corpi illuminanti. Il 2 novembre la Santa Messa in memoria dei defunti verrà celebrata alle ore 10 nell’area del Monumento dedicato alle Vittime del disastro aereo di Ustica.

Regole di viabilità

La Polizia Municipale ha disposto variazioni alla circolazione veicolare per evitare congestioni al transito in prossimità dei due ingressi al luogo sacro. In particolare nelle prossime giornate dell’1 (Ognissanti) e 2 novembre (Commemorazione dei Defunti):

– dalle ore 7 alle ore 18, inversione del senso di marcia in via Messina e tratto via Aspromonte;

– dalle ore 6 alle ore 18, senso unico di marcia nelle vie Itria (da Piazza Sant’Agostino a via Libertà), Gambini (con direzione via Selinunte che, a sua volta, sarà a senso unico nel tratto direzionale via Gambini/Piazza Sant’Agostino).

Sempre nelle stesse giornate dell’1 e 2 novembre – dalle ore 6 alle ore 18 – occorre prestare attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata istituiti in molte strade e spazi che confluiscono al Cimitero Urbano, così come riportato nell’Ordinanza che si allega (n. 672/2025). Nel provvedimento a firma del comandante Giuseppe D’Alessandro, si evidenzia altresì che tre corsie del Piazzale U. Foscolo e gli stalli di Piazzale Santa Rita (ingresso secondario) sono destinate alla sosta esclusiva dei veicoli di disabili, anziani e persone con difficoltà a deambulare. Gi operatori di servizio vieteranno l’accesso ai suddetti Piazzali ogni qualvolta gli stessi non potranno contenere ulteriori veicoli.

Bus navetta gratuito

L’Amministrazione comunale offre alla cittadinanza il servizio gratuito di bus navetta. Le corse saranno operative dalle ore 7 alle ore 17.30, con orario continuato senza alcun costo per i passeggeri che, in tal modo, potranno raggiungere entrambi gli ingressi del Cimitero. L’Amministrazione invita cittadini e visitatori ad utilizzare il servizio gratuito, tenuto conto che si potrà parcheggiare l’auto sia allo Stadio (lato tribuna) che sul Lungomare (ex salato), entrambi punti di sosta intermedie – sia all’andata che al ritorno – dei bus navetta. Questi i percorsi:

NAVETTA A (ogni 30 minuti)

– Capolinea PARCHEGGIO STADIO (partenza ore 7:30; ultima corsa ore 17:30)

Percorso: Viale Olimpia – Via Della Gioventù – Via D. Alighieri/Via S. Rita (ingr. secondario Cimitero) – Via D. Alighieri – Via Degli Atleti – Stadio – Autostazione – Via Mazzini – Via S. Bilardello – Stadio.

NAVETTA B (ogni 30 minuti)

– Capolinea PARCHEGGIO SALATO (partenza ore 7:30; ultima corsa ore 17:30)

Percorso: Porto – Via Noto – Viale Fazio – Via Roma -Via Itria – P.zza Sant’ Agostino – viale U. Foscolo (ingr. principale Cimitero) – Via Gambini – C/so Calatafimi – Via Crispi – Via Mazzini – Autostazione – Via Mazzini – via R. Montmasson – Lungomare – Parcheggio Salato.

Regole di accesso al Cimitero di Petrosino

Oggi e domani il Cimitero di Petrosino sarà aperto dalle ore 8 alle ore 17, per permettere a tutti di rendere omaggio ai propri cari. L’Amministrazione comunale petrosilena ha concluso le operazioni di pulizia del Cimitero comunale che oggi e domani ospiterà quanti vogliano rendere omaggio e visitare i propri cari. Il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore ai Servizi Cimiteriali Liliana Giordano, esprimono soddisfazione per il lavoro svolto dagli operai e dai servizi comunali. La cura del decoro e dell’ordine rappresenta un dovere nei confronti della memoria dei nostri cari. “Abbiamo dedicato particolare attenzione alla pulizia e al decoro degli spazi. È importante garantire alla comunità un luogo accogliente e dignitoso ogni giorno dell’anno e ancor di più in occasione di queste ricorrenze così sentite. Ringraziamo il personale per l’impegno e invitiamo tutti a collaborare mantenendo il rispetto e la cura degli spazi comuni”, affermano i due amministratori.